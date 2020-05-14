2020-05-14T04:49:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Туве умер первый пациент с COVID-19

Это женщина, пострадавшая от огня
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве умер первый пациент с COVID-19В Туве умер первый пациент с COVID-19Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве умер первый пациент с коронавирусом. Об этом накануне сообщило правительство республики. Известно, что это женщина, которая поступила в ожоговое отделение Республиканской больницы №1 в тяжелом состоянии. Врачи сделали все возможное, но спасти ее не удалось. Как показали анализы, она была заражена COVID-19. Назначена патологоанатомическая экспертиза, чтобы точно выяснить причину смерти.

По последним данным в Туве уже выявлено 158 случаев заболевания коронавирусом. Выписано в связи с выздоровлением 44 пациента. В активной форме заболевания находится 114 человек. В реанимационных отделениях двух госпиталей находится 4 пациента, все подключены к кислороду. Всего в инфекционных отделениях республики на лечении находится 175 человек. Под наблюдением в обсерваторах 196 человек. За весь период в обсерваторах побывали 463 человека. Проведено 18 187 лабораторных исследований.

Добавим, что накануне снят карантин с Тоджинского района. Там, в себе Ырбан, были зафиксированы первые случаи коронавируса. Житель Красноярска побывал в гостях, а после его отъезда инфицирована оказалась целая многодетная семья. К счастью, все обошлось, сегодня все живы и здоровы, без каких-либо последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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