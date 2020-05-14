Экс-глава управления культуры Красноярска планирует работать в одном из районов края

14 Май 2020 2020-05-14T04:37:20+03:00

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Экс-глава управления культуры города Красноярска, видимо, планирует работать в одном из районов края – Манском. Об этом стало известно пару дней назад из поста главы района Артема Черныха в «Фейсбуке». Он сообщил, что вместе с Натальей Малащук посетили поля крупного фермерского хозяйства в рамках инспекции посевной кампании.

Отвечая на вопрос «Малащук теперь в твоей команде?», Артем Черных ответил: «Если объем работы не напугает. Но Наталья Валерьевна вроде не из пугливых». Правда, в какой должности ее пригласили работать в район, пока не уточняется – все пока в процессе.

Наталья Малащук возглавляла культуру Красноярска с 2008 по 2018 год, довольно успешно. Затем уволилась и недолго была директором школы. А в ноябре 2018 года уехала в Подмосковье, где возглавила управление культуры города Солнечногорска. Сколько она там проработала и почему вернулась в родные края, не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU