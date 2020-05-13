Видео: на разборки с одним обидчиком мужчина привел 8 товарищей с оружием
В селе Шалинское Красноярского края мужчина привлек восемь товарищей, чтобы расквитаться с одним обидчиком. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
12 мая в одном из дворов частного дома прозвучали выстрелы. Соседи вызвали полицию, на место выдвинулся наряд. Вскоре было установлено: накануне между хозяином и его знакомым возник конфликт. Гость уехал, а на следующий день вернулся с 8 приятелями – чтобы разобраться. С собой у них были травматический пистолет и «Сайга».
Слово за слово – началась пальба. Хозяин был ранен из травмата, а визитеры, прихватив его деньги и мобильник, скрылись на двух машинах. Чтобы их задержать, подняли по тревоге весь личный состав. Около Шалинского авто догнали. У подозреваемых изъяли похищенные вещи и оружие. Сейчас их допрашивают.
9 приятелей в Красноярском крае приехали на разборки с одним обидчиком.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник
Пострадавшему, 41-летнему мужчине, оказана помощь. Угрозы жизни и здоровью нет.
ИСТОЧНИК KP.RU