2020-05-13T17:29:03+03:00
Происшествия

Видео: на разборки с одним обидчиком мужчина привел 8 товарищей с оружием

Стрельбу устроили прямо во дворе дома [видео]
Ася ЖУКОВА
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Видео: на разборки с одним обидчиком мужчина привел 8 товарищей с оружием. Фото: стоп-кадр с видео ГУ МВД России по Красноярскому краю.Видео: на разборки с одним обидчиком мужчина привел 8 товарищей с оружием. Фото: стоп-кадр с видео ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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В селе Шалинское Красноярского края мужчина привлек восемь товарищей, чтобы расквитаться с одним обидчиком. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

12 мая в одном из дворов частного дома прозвучали выстрелы. Соседи вызвали полицию, на место выдвинулся наряд. Вскоре было установлено: накануне между хозяином и его знакомым возник конфликт. Гость уехал, а на следующий день вернулся с 8 приятелями – чтобы разобраться. С собой у них были травматический пистолет и «Сайга».

Слово за слово – началась пальба. Хозяин был ранен из травмата, а визитеры, прихватив его деньги и мобильник, скрылись на двух машинах. Чтобы их задержать, подняли по тревоге весь личный состав. Около Шалинского авто догнали. У подозреваемых изъяли похищенные вещи и оружие. Сейчас их допрашивают.

9 приятелей в Красноярском крае приехали на разборки с одним обидчиком.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

Пострадавшему, 41-летнему мужчине, оказана помощь. Угрозы жизни и здоровью нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Видео: на разборки с одним обидчиком мужчина привел 8 товарищей с оружием
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