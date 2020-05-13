2020-05-13T16:16:08+03:00
Общество

«Случайно снесший» ограду Троицкого некрополя чиновник займется благоустройством Красноярска

Это Евгений Жвакин
Ася ЖУКОВА
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«Случайно снесший» Троицкий некрополь чиновник займется благоустройством Красноярска. Фото: администрация Красноярска.«Случайно снесший» Троицкий некрополь чиновник займется благоустройством Красноярска. Фото: администрация Красноярска.
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Глава Красноярска Сергей Еремин объявил о кадровых рокировках в мэрии и не только. Вот одно из самых важных назначений: начальником Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства стал Евгений Жвакин.

Напомним, это чиновник, руководивший УДИБ с ноября 2017 по апрель 2019. А потом – до июля того же года занимал пост руководителя департамента горхозяйства. Именно Евгению Жвакину приписывают «случайный снос» ограды Троицкого кладбища, памятника культуры и истории. За это главе департамента выписали штраф – 3 тысячи рублей.

Впрочем, в администрации уверены: опыта и знаний у Евгения Васильевича достаточно.

- Он уже руководил УДИБ, знает, как в перспективе эту работу можно усилить, - пояснил мэр Красноярска Сергей Еремин. - Более того в период его работы в УДИБ, готовясь к Универсиаде, мы выполнили четырехлетнюю программу благоустройства города всего за один год.

Также Сергей Еремин сообщил об увольнении Игоря Титенкова. Глава Свердловского района переходит на другую работу. Его обязанности исполнит Лилия Назмутдинова.

И последнее: пост руководителя главного управления молодежной политики оставляет Екатерина Сидоренко. Причина та же – новая работа. Исполняющей обязанности назначена Вероника Клоберданц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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