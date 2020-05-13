2020-05-13T16:13:14+03:00
Происшествия

Красноярская медсестра выиграла на бирже в интернете 3 миллиона и осталась без копейки

Рассказываем, как так получилось [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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Красноярская медсестра выиграла на бирже в интернете 3 миллиона.Красноярская медсестра выиграла на бирже в интернете 3 миллиона.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Медсестра из Красноярска попробовала переквалифицироваться в трейдеры. И неожиданно удача ей улыбнулась: выиграла на сетевой бирже три миллиона рублей. Но, в конце концов, осталась ни с чем, рассказал собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Сейчас в условиях самоизоляции из-за коронавируса многим приходится непросто. Кто-то падает духом, а кто-то осваивает новые профессии. Так, 35-летняя Софья К. из Октябрьского района Красноярска решила заработать на бирже в интернете.

Изучила вопрос и начала… На торгах подвизалась весь апрель. А на исходе месяца ее огорошили: ваш выигрыш – три миллиона рублей. Вот это везение! Только есть один момент: чтобы получить всю сумму, нужно заплатить налог, не такой уж большой, 398 тысяч рублей, убедили ее организаторы. На радостях, что стала миллионершей, Софья перевела им деньги. Откуда взяла, неизвестно: возможно, были накопления или попросила кредит.

Как только «налог» ушел на «биржу», сотрудники перестали выходить на связь. Осознав, что ее обманули, женщина пошла в полицию. Там начали проверку случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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