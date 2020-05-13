Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь

13 Май 2020 2020-05-13T14:12:29+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает абонентам собираться в группы и получать за это скидку на абонентскую плату для каждого номера. Все участники могут выбрать разные тарифные планы и сократить ежемесячные платежи за сотовую связь на 15%.

Tele2 продолжает поддерживать россиян в период самоизоляции. Сегодня крайне важно оставаться дома и минимизировать контакты с другими людьми. Следуя концепции «Другие правила», оператор предлагает, не подвергая здоровье риску, объединяться онлайн и получать за это скидки в рамках программы «Выгодно вместе».

Для этого необходимо в личном кабинете или приложении «Мой Tele2» создать группу, добавив в нее номера близких, друзей или коллег (до 5 человек), каждому участнику зачислить абонентскую плату по тарифу и подключить услугу «Автоплатеж». Этот удобный и безопасный сервис позволяет настроить автоматическое пополнение счета мобильного телефона без комиссии с банковской карты. Для постоянного применения скидки важно, чтобы все участники группы своевременно вносили плату.

Так, после создания группы скидка для каждого из трех номеров составит 5%, для четырех – 10%, а для пяти участников абонентская плата станет меньше на 15% для каждого. Если привязать карту Visa, предоставляется дополнительная скидка в 5%, которая суммируется с групповой.