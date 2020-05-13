Красноярских врачей будут бесплатно возить на такси к пациентам

13 Май 2020 2020-05-13T14:04:49+03:00

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С 13 мая в Красноярске врачи из 18 больниц и поликлиник будут бесплатно ездить на дом к пациентам на Яндекс.Такси. Проект реализуется при поддержке Минздрава и Минтранса региона.

Для поездок врачей создан отдельный парк машин, которые приезжают на вызов, если в приложении указан тариф «Медик». Все автомобили прошли специальное переоборудование в связи с пандемией, а в течение дня будут проходить дезинфекцию. Водители выполняют заказы по собственному желанию, параллельно возить обычных пассажиров они не смогут. Все поездки для врачей будут бесплатными.

Этот проект уже действует более чем в 20 городах России. Машины, на которых будут перевозить медиков будут иметь на кузове специальную наклейку «Помощь рядом».

ИСТОЧНИК KP.RU