Зараженный COVID-19 вахтовик тайком вернулся в Зеленогорск на рейсовом автобусе

13 Май 2020 2020-05-13T13:38:41+03:00

Теперь он может попасть под уголовное дело

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Зараженный коронавирусом вахтовик въехал в Зеленогорск... на рейсовом автобусе. А потом обманул сотрудников Роспотребнадзора, проводивших эпидемиологическое расследование, уверяя, что взял такси, рассказал глава города Михаил Сперанский.

Всего в Зеленогорск вернулись четверо вахтовиков, заболевших коронавирусом. Один из них (о нем шла речь выше) знал о своем диагнозе. Тем не менее утверждал, что добрался из Красноярска до Зеленогорска на такси.

Но после того, как подняли записи с камер на КПП, выяснилось, что мужчина говорит неправду. Теперь он может попасть под уголовное дело. Пассажиры, которые ехали в одном автобусе с заболевшим, проверяются.

Между тем мэр Зеленогорска призывает: если кому-то известно о своем заражении COVID-19, не скрывайте диагноз. Вы рискуете не только собой, но и другими, в том числе близкими, детьми, родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU