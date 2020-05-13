Зараженный COVID-19 вахтовик тайком вернулся в Зеленогорск на рейсовом автобусе
Зараженный коронавирусом вахтовик въехал в Зеленогорск... на рейсовом автобусе. А потом обманул сотрудников Роспотребнадзора, проводивших эпидемиологическое расследование, уверяя, что взял такси, рассказал глава города Михаил Сперанский.
Всего в Зеленогорск вернулись четверо вахтовиков, заболевших коронавирусом. Один из них (о нем шла речь выше) знал о своем диагнозе. Тем не менее утверждал, что добрался из Красноярска до Зеленогорска на такси.
Но после того, как подняли записи с камер на КПП, выяснилось, что мужчина говорит неправду. Теперь он может попасть под уголовное дело. Пассажиры, которые ехали в одном автобусе с заболевшим, проверяются.
Между тем мэр Зеленогорска призывает: если кому-то известно о своем заражении COVID-19, не скрывайте диагноз. Вы рискуете не только собой, но и другими, в том числе близкими, детьми, родителями.
ИСТОЧНИК KP.RU
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