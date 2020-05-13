Красноярцы встали в очереди из-за детских выплат

13 Май 2020 2020-05-13T13:07:16+03:00

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Жители Красноярска встали в огромные очереди перед отделениями пенсионного фонда для получения выплат на детей, сообщает ТВК.

Напомним, о них объявил в обращении от 11 мая президент России Владимир Путин. По распоряжению главы государства, в период пандемии коронавируса каждому ребенку от 3 до 15 лет включительно теперь полагается выплата – 10 тысяч рублей.

Чтобы ее получить, нужно подать заявление на портале госуслуг. Но для этого требуется СНИЛС. Однако у детей, рожденных до 2011 года, его нет. Поэтому красноярцы массово отправились в отделения пенсионного фонда, чтобы оформить документ.

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Выплаты по 10 000 и по 5 000 рублей на малышей – помощь, значение которой сложно преувеличить. В семье Мацепуро из Норильска детей четырнадцать, и все родные (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU