2020-05-13T13:06:16+03:00
Общество

МЧС: на Красноярск обрушится шторм с ливнями и градом

Будьте осторожны!
Ася ЖУКОВА
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МЧС: на Красноярск обрушится шторм с ливнями и градом.МЧС: на Красноярск обрушится шторм с ливнями и градом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На Красноярск и край надвигается шторм – гроза с ливнями, градом и порывистым ветром. Об этом предупредили жителей в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По прогнозам синоптиков, непогода обрушится на центральные и южные районы в среду, 13 мая. Местами возможны сильные дожди, ветер до 15-20 метров в секунду и даже град.

Сотрудники МЧС советуют: по возможности не выходите из дома или офиса. Если же пришлось оказаться на улице, держитесь подальше от старых и одиночно стоящих деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Не подходите к оборванным проводам и вывескам. На дороге соблюдайте скоростной режим и выдерживайте дистанцию.

Напомним, к тому же в Красноярске и крае действует режим полной самоизоляции. Жителей просят не покидать дома без крайней необходимости (поход в магазин, аптеку...).

ИСТОЧНИК KP.RU

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