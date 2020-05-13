2020-05-13T11:34:01+03:00
Происшествия

Деревья полыхают, как спички. Пожар под Красноярском пришлось тушить с вертолета

Ликвидация продолжается [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Пожар под Красноярском пришлось тушить с вертолета. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.Пожар под Красноярском пришлось тушить с вертолета. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Изменить размер текста:

На борьбу с лесным пожаром под Красноярском отправили вертолет Ми-8. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, около десяти утра на улице Лесной, 100 (это в районе Удачного) загорелась сухая трава. Скорее всего, кто-то пустил пал. А вскоре огонь перекинулся на деревья.

- Когда на место прибыли сотрудники пожарно-спасательных подразделений, было обнаружено неконтролируемое горение сухой травы, которое уже распространилось на лесной массив и перешло в верховой пожар, его площадь 30 гектаров, - рассказали в управлении.

ЧП в Красноярске 13.05.2020 Пожар на Лесной,100 тушат с вертолета.Видео: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.! другой источник

Пожар возник на улице Лесной. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар возник на улице Лесной. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

(Поясним: такой пожар идет по верхушкам деревьев. Они вспыхивают, как спички. Подобное возгорание особенно опасно в хвойном лесу).

На борьбу с верховым пожаром решено было бросить вертолет МЧС. Кроме того, в тушении задействованы 29 человек и 8 спецмашин. Ликвидация продолжается.

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

Ликвидация возгорания продолжается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Ликвидация возгорания продолжается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС: на Красноярск обрушится шторм с ливнями и градом
Деревья полыхают, как спички. Пожар под Красноярском пришлось тушить с вертолета
Объявлена дата запуска нового автобуса в Солонцы
Еще один участок красноярской Николаевки пойдет под застройку
Парки и кладбища открыли в Красноярске
Пострадавший в перестрелке красноярец засудил обидчика на полмиллиона
Еще 4 улицы отремонтируют в Красноярске
В Красноярске автобус пролетел на красный и едва не сбил семью с ребенком в коляске
Начались выплаты красноярским врачам за лечение пациентов с коронавирусом
Режим ЧС снят в лесах Красноярского края 12 мая
С 13 мая в Красноярске вернули запрет езды по выделенным полосам
Губернатор озвучил план поддержки красноярского бизнеса
Резкое похолодание с дождем идет в Красноярск
В Красноярске мошенники от имени правительства края собирают деньги на медицинское оборудование
Подшофе и на «убитой» шестерке: в Красноярском крае задержали пьяную бесправницу с четырьмя малышами
Электрички Красноярской железной дороги вернулись к прежнему расписанию
«Слишком много желающих!» - объясняют в Пенсионном фонде неработающие сайты
В Дивногорске мужчина унес у бывшей золотых украшений на 457 тысяч рублей