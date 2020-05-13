Деревья полыхают, как спички. Пожар под Красноярском пришлось тушить с вертолета
На борьбу с лесным пожаром под Красноярском отправили вертолет Ми-8. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, около десяти утра на улице Лесной, 100 (это в районе Удачного) загорелась сухая трава. Скорее всего, кто-то пустил пал. А вскоре огонь перекинулся на деревья.
- Когда на место прибыли сотрудники пожарно-спасательных подразделений, было обнаружено неконтролируемое горение сухой травы, которое уже распространилось на лесной массив и перешло в верховой пожар, его площадь 30 гектаров, - рассказали в управлении.
ЧП в Красноярске 13.05.2020 Пожар на Лесной,100 тушат с вертолета.Видео: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.! другой источник
Пожар возник на улице Лесной. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
(Поясним: такой пожар идет по верхушкам деревьев. Они вспыхивают, как спички. Подобное возгорание особенно опасно в хвойном лесу).
На борьбу с верховым пожаром решено было бросить вертолет МЧС. Кроме того, в тушении задействованы 29 человек и 8 спецмашин. Ликвидация продолжается.
«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.
Ликвидация возгорания продолжается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU