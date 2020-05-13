Деревья полыхают, как спички. Пожар под Красноярском пришлось тушить с вертолета

13 Май 2020 2020-05-13T11:34:01+03:00

Пожар под Красноярском пришлось тушить с вертолета. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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На борьбу с лесным пожаром под Красноярском отправили вертолет Ми-8. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, около десяти утра на улице Лесной, 100 (это в районе Удачного) загорелась сухая трава. Скорее всего, кто-то пустил пал. А вскоре огонь перекинулся на деревья.

- Когда на место прибыли сотрудники пожарно-спасательных подразделений, было обнаружено неконтролируемое горение сухой травы, которое уже распространилось на лесной массив и перешло в верховой пожар, его площадь 30 гектаров, - рассказали в управлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/778821" frameborder="0"></iframe> ЧП в Красноярске 13.05.2020 Пожар на Лесной,100 тушат с вертолета.Видео: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.! другой источник

Пожар возник на улице Лесной. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

(Поясним: такой пожар идет по верхушкам деревьев. Они вспыхивают, как спички. Подобное возгорание особенно опасно в хвойном лесу).

На борьбу с верховым пожаром решено было бросить вертолет МЧС. Кроме того, в тушении задействованы 29 человек и 8 спецмашин. Ликвидация продолжается.

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

Ликвидация возгорания продолжается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU