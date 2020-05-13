Объявлена дата запуска нового автобуса в Солонцы

13 Май 2020 2020-05-13T09:55:40+03:00

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Определена дата запуска нового маршрута в красноярские Солонцы-2. Автобусы №76 выйдут на линию уже 16 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ведь первые жильцы начнут заселяться в новостройки микрорайона уже в июне.

Автобусы будут ходить по кольцу: Покровский – Чернышевского – Мужества – Шахтеров – 9 Мая – Авиаторов – Северное шоссе – ЖК «Ясный». И обратно: ЖК «Ясный» – Северное шоссе – Авиаторов – 9 Мая – Шахтёров – Мужества – Чернышевского – Покровский.

Маршрут № 76 обслуживают два перевозчика: ИП Хомяков и ИП Кутузов. Оба выиграли конкурс, департамент транспорта заключил с ними контракты сроком на пять лет.

Рассказывают, что на новом маршруте будут работать от четырех до шести автобусов среднего и большого класса вместимости.

Напоминаем, в Красноярске начал действовать масочный режим. Соответствующий указ подписал губернатор края Александр Усс. Согласно документу, все пассажиры в общественном транспорте должня быть в защитных масках, соблюдать социальную дистанцию - не меньше полутора метров друг от друга.

ИСТОЧНИК KP.RU