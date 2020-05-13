2020-05-13T09:55:40+03:00
Общество

Объявлена дата запуска нового автобуса в Солонцы

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Объявлена дата запуска нового автобуса в Солонцы.Объявлена дата запуска нового автобуса в Солонцы.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Определена дата запуска нового маршрута в красноярские Солонцы-2. Автобусы №76 выйдут на линию уже 16 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ведь первые жильцы начнут заселяться в новостройки микрорайона уже в июне.

Автобусы будут ходить по кольцу: Покровский – Чернышевского – Мужества – Шахтеров – 9 Мая – Авиаторов – Северное шоссе – ЖК «Ясный». И обратно: ЖК «Ясный» – Северное шоссе – Авиаторов – 9 Мая – Шахтёров – Мужества – Чернышевского – Покровский.

Маршрут № 76 обслуживают два перевозчика: ИП Хомяков и ИП Кутузов. Оба выиграли конкурс, департамент транспорта заключил с ними контракты сроком на пять лет.

Рассказывают, что на новом маршруте будут работать от четырех до шести автобусов среднего и большого класса вместимости.

Напоминаем, в Красноярске начал действовать масочный режим. Соответствующий указ подписал губернатор края Александр Усс. Согласно документу, все пассажиры в общественном транспорте должня быть в защитных масках, соблюдать социальную дистанцию - не меньше полутора метров друг от друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС: на Красноярск обрушится шторм с ливнями и градом
Деревья полыхают, как спички. Пожар под Красноярском пришлось тушить с вертолета
Объявлена дата запуска нового автобуса в Солонцы
Еще один участок красноярской Николаевки пойдет под застройку
Парки и кладбища открыли в Красноярске
Пострадавший в перестрелке красноярец засудил обидчика на полмиллиона
Еще 4 улицы отремонтируют в Красноярске
В Красноярске автобус пролетел на красный и едва не сбил семью с ребенком в коляске
Начались выплаты красноярским врачам за лечение пациентов с коронавирусом
Режим ЧС снят в лесах Красноярского края 12 мая
С 13 мая в Красноярске вернули запрет езды по выделенным полосам
Губернатор озвучил план поддержки красноярского бизнеса
Резкое похолодание с дождем идет в Красноярск
В Красноярске мошенники от имени правительства края собирают деньги на медицинское оборудование
Подшофе и на «убитой» шестерке: в Красноярском крае задержали пьяную бесправницу с четырьмя малышами
Электрички Красноярской железной дороги вернулись к прежнему расписанию
«Слишком много желающих!» - объясняют в Пенсионном фонде неработающие сайты
В Дивногорске мужчина унес у бывшей золотых украшений на 457 тысяч рублей