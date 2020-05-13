Пострадавший в перестрелке красноярец засудил обидчика на полмиллиона

13 Май 2020 2020-05-13T07:55:31+03:00

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Житель Красноярска, пострадавший в перестрелке, отсудил у обидчика полмиллиона рублей. Об этом случае рассказали в пресс-службе УФССП России по краю.

Мужчина стал жертвой своих знакомых. Сначала что-то не поделили, а после выяснять отношения стали с оружием. Устроили стрельбу на одной из улиц Взлетки. В результате был ранен человек. А трое его приятелей попали под уголовное дело за «Хулиганство».

Кроме прочего, каждого обязали возместить жертве моральный ущерб. На днях с первого уже вытребовали всю сумму - 500 тысяч рублей. Это стало возможным только после вмешательства пристава. Платить осужденный не хотел, так что пришлось наложить запрет на регистрацию его имущества – дорогой автомобиль, несколько грузовых машин и экскаваторов.

- Судебный пристав-исполнитель вынес еще одно постановление: когда на банковский счет должника поступали деньги, они автоматически списывались в счет погашения задолженности, - пояснили в управлении.

Таким образом, сумма (и исполнительский сбор – 20 тысяч рублей) были выплачены. Взыскание компенсации еще с двух «товарищей» потерпевшего продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU