2020-05-13T07:13:56+03:00
Общество

Еще 4 улицы отремонтируют в Красноярске

Называем, какие
Ася ЖУКОВА
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Еще 4 улицы отремонтируют в Красноярске.Еще 4 улицы отремонтируют в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Еще четыре улицы Красноярска ждет ремонт. Как сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства, это Аэровокзальная (от Партизана Железняка до Взлетной), Дудинская, участок Красраба (от Транспортного проезда до Фестивальной), часть Ястынской (до проспекта Комсомольский). Новые объекты смогли внести в план после перераспределения средств из бюджетов, федерального и краевого.

Что предполагается сделать? На Аэровокзальной уложат новый асфальт, устроят бордюры, парковочные «карманы», тротуары и остановки. Улица будет доступной для маломобильных горожан.

Серьезные обновления ждут улицу Дудинскую и Красраб (указанный выше участок). На Ястынской же продолжается капремонт, начатый в прошлом году. Теперь там завершают укладку «ливневки», готовятся монтировать опоры освещения.

Также напомним, что ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» идет на улицах Марковского и Судостроительной. По улице Железнодорожников и мосту через реку Бугач проходит отбор подрядчиков. Всего по этому проекту в нынешнем году планируют привести в порядок 9 участков городских дорог, это больше 11 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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