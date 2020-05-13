2020-05-13T06:53:00+03:00
Происшествия

В Красноярске автобус пролетел на красный и едва не сбил семью с ребенком в коляске

Смотрим [видео]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске автобус пролетел на красный и едва не сбил семью с ребенком в коляске.В Красноярске автобус пролетел на красный и едва не сбил семью с ребенком в коляске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске водитель маршрутного автобуса №6 пролетел на красный и едва не сбил семью с ребенком в коляске. Такое видео обнаружили в соцсетях инспекторы ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

На кадрах видно: маршрутка вылетает на регулируемый переход, хотя для пешеходов уже зажегся зеленый сигнал. И в это время через дорогу идет молодая семья с детской коляской. Благо никто не пострадал. Но пешеходы были очень напуганы, было понятно, что грозило им и ребенку.

Автобус пролетел на красный в Красноярске.Видео: ГИБДД МУ МВД России "Красноярское".! другой источник

После того, как видео попало в руки полицейских, водителя нашли. Это мужчина 52 лет. На него составили протокол за «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Кроме того, с ним провели беседу о том, что бывает, когда игнорируешь правила дорожного движения. И показали ролик страшного ДТП на Мичурина, когда под колесами маршрутки погибла маленькая девочка, которая шла поздравить бабушку с 8 марта.

Мичурина - Московская 06.03.2020 ЧП Красноярск Автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку.Видео: ЧП - Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU

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