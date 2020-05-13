Начались выплаты красноярским врачам за лечение пациентов с COVID-19

13 Май 2020 2020-05-13T05:52:07+03:00

Их уже получили почти 1,5 тысячи человек

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В Красноярском крае начались дополнительные выплаты медицинским работникам за помощь пациентам с коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«Стимулирующие» начислили в 54 учреждениях, они полагаются 1817 сотрудникам. Повышенную зарплату уже выдали почти 1500. На эти цели выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Они уже поступили в большинство медицинских учреждений Красноярска и края.

За опасную работу - достойное вознаграждение.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы были самой первой бригадой, начавшей работать с коронавирусной инфекцией, наша изоляция началась с середины марта, - говорит Дмитрий Власов, врач анестезиолог-реаниматолог БСМП. - Тогда еще не было известно о президентских федеральных и краевых доплатах – мы просто шли выполнять свою работу. И хочу сказать, что заработная плата, которую мы получили в эти дни – это достойное вознаграждение за труд в сложных и опасных условиях, обещанные надбавки за отработанные дни получили полностью.

К слову, все работающие с пациентами, зараженными коронавирусом, должны получить стимулирующие выплаты не позднее 15 мая. Ранее стало известно, что выплаты врачам, помогающим таким больным, могут достигать почти 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU