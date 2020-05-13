2020-05-13T05:28:54+03:00
Общество

Режим ЧС снят в лесах Красноярского края 12 мая

Обстановка стабилизировалась
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Режим ЧС снят в лесах Красноярского края 12 мая.Режим ЧС снят в лесах Красноярского края 12 мая.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В лесах Красноярского края с 12 мая сняли режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, режим ЧС ввели 24 апреля из-за прогнозируемой жары и сильного ветра, они увеличивают опасность лесных пожаров. В итоге майские праздники прошли без больших возгораний. Поскольку обстановка стабилизировалась, к тому же в ряде районов обещают дожди, было принято решение о снятии режима.

Кроме того, в крае расширили перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Это деревни и села, примыкающие к лесным массивам. Теперь в список внесли еще 78 поселений, всего их стало 474. Каждый такой населенный пункт обязали иметь паспорт готовности к пожароопасному сезону. Это подразумевает проведение на местах соответствующих мероприятий, пояснили в правительстве края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24