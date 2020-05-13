Режим ЧС снят в лесах Красноярского края 12 мая
В лесах Красноярского края с 12 мая сняли режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Напомним, режим ЧС ввели 24 апреля из-за прогнозируемой жары и сильного ветра, они увеличивают опасность лесных пожаров. В итоге майские праздники прошли без больших возгораний. Поскольку обстановка стабилизировалась, к тому же в ряде районов обещают дожди, было принято решение о снятии режима.
Кроме того, в крае расширили перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Это деревни и села, примыкающие к лесным массивам. Теперь в список внесли еще 78 поселений, всего их стало 474. Каждый такой населенный пункт обязали иметь паспорт готовности к пожароопасному сезону. Это подразумевает проведение на местах соответствующих мероприятий, пояснили в правительстве края.
ИСТОЧНИК KP.RU