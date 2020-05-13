Режим ЧС снят в лесах Красноярского края 12 мая

13 Май 2020 2020-05-13T05:28:54+03:00

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В лесах Красноярского края с 12 мая сняли режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, режим ЧС ввели 24 апреля из-за прогнозируемой жары и сильного ветра, они увеличивают опасность лесных пожаров. В итоге майские праздники прошли без больших возгораний. Поскольку обстановка стабилизировалась, к тому же в ряде районов обещают дожди, было принято решение о снятии режима.

Кроме того, в крае расширили перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Это деревни и села, примыкающие к лесным массивам. Теперь в список внесли еще 78 поселений, всего их стало 474. Каждый такой населенный пункт обязали иметь паспорт готовности к пожароопасному сезону. Это подразумевает проведение на местах соответствующих мероприятий, пояснили в правительстве края.

ИСТОЧНИК KP.RU