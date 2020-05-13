С 13 мая в Красноярске вернули запрет езды по выделенным полосам

13 Май 2020 2020-05-13T05:09:16+03:00

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Уже сегодня, 13 мая, в Красноярске вернули запрет ездить по выделенным полосам. Об этом напомнили автовладельцам в пресс-службе ГИБДД.

Так что по крайним правым полосам теперь, как и раньше, могут двигаться только автобусы, такси и спецтранспорт. Напомним, штрафы за езду по «выделенке» отменили больше месяца назад. Тогда был объявлен режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса, многие перешли на удаленную работу. В итоге автомобилей на дорогах стало гораздо меньше.

Сейчас речь зашла о постепенном снятии ограничительных мер. Выделенные полосы возвращают общественному транспорту… Однако – как и прежде – в выходные и праздничные дни ездить по ним можно всем (на полосах, где есть таблички «Рабочие дни», «Дни недели»).

Понятно, введение запрета автомобилистов не обрадовало, ведь вместе с ним на дороги вернулись пробки. Однако мера была временной, это озвучивалось изначально.

ИСТОЧНИК KP.RU