2020-05-13T04:42:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор озвучил план поддержки красноярского бизнеса

Указ будет подготовлен в ближайшие дни
Ася ЖУКОВА
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Губернатор озвучил план поддержки красноярского бизнеса.Губернатор озвучил план поддержки красноярского бизнеса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Губернатор Красноярского края Александр Усс озвучил план поддержки бизнеса, пострадавшему в период пандемии коронавируса.

Накануне, 12 мая, этот вопрос Александр Усс обсудил с президиумом правительства региона и представителями оперативного штаба по COVID-19. Напомним, речь идет уже о втором пакете антикризисных мер поддержки предпринимателей.

На первом этапе приняли несколько законов, снижающих налоговую нагрузку. Тогда как главным направлением нового будет содействие конкретным отраслям, попавшим в самую сложную ситуацию из-за распространения коронавируса и введения режима полной самоизоляции. Это туризм, транспорт, ЖКХ, гостиничный бизнес...

Во второй антикризисный комплекс предложили включить субсидирование части процентной ставки по коммерческим кредитам. Для тех, кто занимается перевозками, - освобождение от транспортного налога на 2020 год. Для гостиниц и туристических компаний – компенсация части условно-постоянных затрат (к примеру, на аренду помещений). Также возможны новые новые налоговые и имущественные меры поддержки.

Глава региона Александр Усс одобрил второй пакет плана, проект указа будет подготовлен в течение нескольких дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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