Губернатор озвучил план поддержки красноярского бизнеса
Губернатор Красноярского края Александр Усс озвучил план поддержки бизнеса, пострадавшему в период пандемии коронавируса.
Накануне, 12 мая, этот вопрос Александр Усс обсудил с президиумом правительства региона и представителями оперативного штаба по COVID-19. Напомним, речь идет уже о втором пакете антикризисных мер поддержки предпринимателей.
На первом этапе приняли несколько законов, снижающих налоговую нагрузку. Тогда как главным направлением нового будет содействие конкретным отраслям, попавшим в самую сложную ситуацию из-за распространения коронавируса и введения режима полной самоизоляции. Это туризм, транспорт, ЖКХ, гостиничный бизнес...
Во второй антикризисный комплекс предложили включить субсидирование части процентной ставки по коммерческим кредитам. Для тех, кто занимается перевозками, - освобождение от транспортного налога на 2020 год. Для гостиниц и туристических компаний – компенсация части условно-постоянных затрат (к примеру, на аренду помещений). Также возможны новые новые налоговые и имущественные меры поддержки.
Глава региона Александр Усс одобрил второй пакет плана, проект указа будет подготовлен в течение нескольких дней.
ИСТОЧНИК KP.RU
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