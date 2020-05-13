Резкое похолодание с дождем идет в Красноярск

13 Май 2020 2020-05-13T04:12:08+03:00

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На смену почти летней жаре в Красноярск идет резкое похолодание – до плюс 12 градусов. Завтра, 14 мая, столбики термометров опустятся на 12 отметок вниз, к тому же начнутся дожди.

Правда, уже в пятницу, 15-го, немного потеплеет, обещают до плюс 17 градусов, пасмурно, без осадков.

В субботу, 16 мая, будет также облачно, но гораздо комфортнее, плюс 21 градус. Дожди не прогнозируют. В воскресенье, 17 мая, до плюс 22, из-за туч будет проглядывать солнце, но опять осадки.

Все наладится только к началу новой недели (у кого-то рабочей). Будет плюс 26 градусов, солнце, слабый ветер.

Ну а мы напоминаем: несмотря на хорошую погоду, на улицу лучше выходить только по необходимости (в магазин, аптеку и так далее). В крае действует режим самоизоляции из-за коронавируса. Берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU