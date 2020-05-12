Электрички Красноярской железной дороги вернулись к прежнему расписанию

12 Май 2020 2020-05-12T16:04:56+03:00

Как в будние, так и в выходные дни

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Электрички на Красноярской железной дороге вернулись к прежнему расписанию. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Сезонный график сформирован согласно годовым параметрам, в соответствии с заказом правительства края. Так, дополнительные пригородные поезда назначены на наиболее востребованных дачных направлениях – до станций Снежница, Зеледеево, Кемчуг, Сорокино, Зыково. На участке Красноярск – Дивногорск ежесуточно перевозят пассажиров 14 электропоездов «Городской электрички».

В целом, на маршрутах КрасЖД планируется движение максимального количества электричек: 110 в будние дни и 94 в выходные. По Красноярску и пригородной зоне будет курсировать 84 поезда в будние дни и 60 – в выходные.

Уточнить расписание движения электропоездов, а также актуальную информацию о льготах и акциях можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород».

ИСТОЧНИК KP.RU