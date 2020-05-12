Электрички Красноярской железной дороги вернулись к прежнему расписанию
Электрички на Красноярской железной дороге вернулись к прежнему расписанию. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе КрасЖД.
Сезонный график сформирован согласно годовым параметрам, в соответствии с заказом правительства края. Так, дополнительные пригородные поезда назначены на наиболее востребованных дачных направлениях – до станций Снежница, Зеледеево, Кемчуг, Сорокино, Зыково. На участке Красноярск – Дивногорск ежесуточно перевозят пассажиров 14 электропоездов «Городской электрички».
В целом, на маршрутах КрасЖД планируется движение максимального количества электричек: 110 в будние дни и 94 в выходные. По Красноярску и пригородной зоне будет курсировать 84 поезда в будние дни и 60 – в выходные.
Уточнить расписание движения электропоездов, а также актуальную информацию о льготах и акциях можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород».
ИСТОЧНИК KP.RU