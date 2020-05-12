2020-05-12T16:04:56+03:00
Общество

Электрички Красноярской железной дороги вернулись к прежнему расписанию

Как в будние, так и в выходные дни
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Электрички Красноярской железной дороги вернулись к прежнему расписаниюЭлектрички Красноярской железной дороги вернулись к прежнему расписаниюФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Электрички на Красноярской железной дороге вернулись к прежнему расписанию. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Сезонный график сформирован согласно годовым параметрам, в соответствии с заказом правительства края. Так, дополнительные пригородные поезда назначены на наиболее востребованных дачных направлениях – до станций Снежница, Зеледеево, Кемчуг, Сорокино, Зыково. На участке Красноярск – Дивногорск ежесуточно перевозят пассажиров 14 электропоездов «Городской электрички».

В целом, на маршрутах КрасЖД планируется движение максимального количества электричек: 110 в будние дни и 94 в выходные. По Красноярску и пригородной зоне будет курсировать 84 поезда в будние дни и 60 – в выходные.

Уточнить расписание движения электропоездов, а также актуальную информацию о льготах и акциях можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске мошенники от имени правительства края собирают деньги на медицинское оборудование
Подшофе и на «убитой» шестерке: в Красноярском крае задержали пьяную бесправницу с четырьмя малышами
Электрички Красноярской железной дороги вернулись к прежнему расписанию
«Слишком много желающих!» - объясняют в Пенсионном фонде неработающие сайты
В Дивногорске мужчина унес у бывшей золотых украшений на 457 тысяч рублей
Студенты ТГУ разработали концепт университетского оператора связи на сети Tele2
В Красноярске малолетняя организованная преступная группа попыталась взломать свой 21-й магазин электроники
Под Красноярском спасатели отыскали ночью двух пропавших мужчин
В Красноярском крае парня едва не убили топором из-за любимой девушки
Абоненты Tele2 стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress
В Красноярске заработал еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом
Под Красноярском мужчина зарезал супругу шампуром
ВТБ в Красноярском крае выдал кредиты бизнесу на выплату зарплаты
Двух жертв красноярского насильника 17 и 18 лет накажут за нарушение самоизоляции
В хирургии ачинской больницы сняли карантин по коронавирусу
Два новых КПП развернуты в Красноярском крае
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19
В Красноярске возвращают штрафы за езду по выделенным полосам
Жителей Красноярска массово атакуют клещи
В Красноярск спецрейсом доставили 49 туристов из Индонезии
В Туве при пожаре погибли 4 человека
Жительница Красноярского края потеряла 100 тысяч рублей при оформлении онлайн-кредита
В Красноярске в мае изменится схема движения на Республики, Водопьянова и Шелковой
В Туве коронавирус нашли у беременной женщины и 9-месячного ребенка
На 85-м году умер экс-директор Красмаша Виктор Гупалов