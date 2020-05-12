2020-05-12T15:12:05+03:00
Общество

«Слишком много желающих!» - объясняют в Пенсионном фонде неработающие сайты

Электронные ресурсы, на которых можно оформить выплаты на детей в Красноярском крае, не работают
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Сайт Пенсионного фонда не работаетСайт Пенсионного фонда не работаетФото: Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Вчера Президент РФ Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты для семей с детьми: ежемесячные (с апреля по июнь) на детей до трех лет в размере пяти тысяч рублей и разовые на детей от трех до 15 лет в размере 10 тысяч рублей. Все выплаты можно оформлять уже с сегодняшнего дня. Так как все семьи Красноярского края находятся на режиме самоизоляции, никуда ходить не нужно. Все можно сделать удаленно, через сайт Пенсионного фонда или портал Госуслуг.

Но не тут-то было! Сайт Пенсионного фонда не работает. Появляется только общая информация обо всех сервисах, которыми можно воспользоваться на электронном ресурсе. Но когда с главной страницы переходишь во вкладку «Социальные выплаты», а с нее на «Выплаты детям до 3 лет», то сервис вежливо извиняется и объясняет, что «на данный момент все серверы заняты обработкой запросов других пользователей» и просит попробовать еще раз. Но этот может продолжаться до бесконечности, потому что в апреле, когда выплаты пытались оформить семьи, имеющие право на материнский капитал, ситуация была такой же.

- На следующий день, после обращения президента, я стала пытаться оформить документы, - рассказывает Татьяна, жительница Красноярска, которая в апреле уже получила первую выплату, как семья, имеющая право на маткапитал. – На это у меня ушло ровно 10 дней. На 11-й день, я специально проснулась в 4 утра и у меня получилось зайти на сайт и все оформить. В Госуслугах была такая же история, несколько раз даже удавалось заполнить заявление, но оно, почему-то не отправлялось и сервис зависал.

Будем надеяться, что система уже отработана и в этот раз людям понадобится гораздо меньше времени. Хотя сегодня желающих воспользоваться помощью государства стало в разы больше – на те или иные выплаты могут претендовать все российские семьи, имеющие детей до 16 лет.

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Президент РФ Владимир Путин на совещании предложил установить дополнительные выплаты для семей с детьми: ежемесячные (с апреля по июнь) на детей до трех лет в размере пяти тысяч рублей и разовые на детей от трех до 15 лет в размере 10 тысяч рублей. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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