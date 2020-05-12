В Дивногорске мужчина унес у бывшей золотых украшений на 457 тысяч рублей

12 Май 2020 2020-05-12T15:24:33+03:00

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В Дивногорске полиция распутывает концы истории, участниками которой стали некогда любящие супруги, а ныне, похоже, непримиримые враги.

Суть этой истории такова: женщина обвинила своего бывшего в том, что он украл у нее драгоценности. Было бы колечко или цепочка, она бы так не переживала. Но пропали все ее украшения, накопленные годами. Ценность содержимого шкатулки составляла ни больше, ни меньше 457 тысяч рублей.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск собственные источники, произошло дерзкое воровство в период с начала марта по 21 апреля 2020 года. Видимо, молодая женщина отсутствовала дома почти два месяца, а когда вернулась и спохватилась – драгоценностей на месте не было. А на бывшего мужа подумала, потому что у него остался ключ от квартиры.

Где сейчас мужчина, неизвестно. Ни его, ни украшений пока найти не удается.

ИСТОЧНИК KP.RU