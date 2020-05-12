2020-05-12T15:04:05+03:00
Общество

Студенты ТГУ разработали концепт университетского оператора связи на сети Tele2

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги стипендиальной программы для студентов Национального исследовательского Томского государственного университета. Участники конкурса работали над концепцией нового виртуального оператора связи – совместного проекта университета и Tele2. Заявки на соискание стипендии подали 64 студента, а лучшим был признан проект оператора с названием Aloha.

Tele2 и ТГУ обсудили создание виртуального оператора связи и подписали меморандум о сотрудничестве в октябре 2019 года. Запуск стипендиальной программы в университете стал продолжением работы по созданию совместного MVNO-проекта. В качестве задания студентам предложили самостоятельно разработать концепцию нового оператора, его название, линейку тарифных планов, визуальный стиль, каналы дистрибуции и продвижения, интеграцию с внутренними сервисами университета.

Конкурс проходил в два этапа и состоял из выполнения практического задания и презентации проекта. Члены жюри оценивали работы по оригинальности идеи, уровню проработки, возможности реализации и соответствию поставленным задачам. Защита конкурсных проектов прошла онлайн.

Авторами лучшего проекта стали студенты первого курса магистратуры Данил Востриков и Станислав Ижик. Они представили концепт виртуального оператора связи университета под названием Aloha.

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