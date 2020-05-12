2020-05-12T14:29:15+03:00
Происшествия

В Красноярске малолетняя организованная преступная группа попыталась взломать свой 21-й магазин электроники

Ранее их отпускали по причине возраста
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске малолетняя организованная преступная группа попыталась взломать свой 21-й магазин электроникиВ Красноярске малолетняя организованная преступная группа попыталась взломать свой 21-й магазин электроникиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске малолетняя банда попыталась взломать магазин электроники, но сбежала с места преступления, не доведя начатое до конца. Подозреваемые почувствовали, что их заметили. До приезда сотрудников охранной фирмы они покинули помещение, однако попали за камеры видеонаблюдения.

Как оказалось, на счету у компании из четырех подростков уже 20 успешных краж, сообщает «ТВК Красноярск». Они проявили себя еще в марте этого года. Взламывали магазины, похищали гаджеты, ущерб составил больше полутора миллионов. Подозреваемых поймали, однако затем отпустили – в силу своего возраста они не подпадают под уголовную ответственность. Сейчас дело передано в следственный комитет.

Напуганные владельцы магазинов решили сменить охранную фирму. Новая оправдала доверие: прежде всего, установила тепловизионные системы наблюдения с технологией распознавания лиц. Это и помогло установить, что попытку взломать магазин совершили те же самые подростки, что и в марте этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Красноярске малолетняя организованная преступная группа попыталась взломать свой 21-й магазин электроники
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