Под Красноярском спасатели отыскали ночью двух пропавших мужчин

12 Май 2020 2020-05-12T13:49:36+03:00

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Минувшей ночью специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда выезжали искать двух мужчин в район Мининских столбов. Известно было, что товарищи отправились в лес прогуляться, но затем у них закончился бензин. И вернуться назад самостоятельно они уже не смогли.

Чтобы добраться до туристов, спасателям пришлось прочесать более 10 километров лесного массива. Только после этого мужчины были обнаружены. К счастью для них, живы, здоровы и в медицинской помощи не нуждались. Обоих эвакуировали из леса.

- С наступлением теплой погоды выезжать на поиски заблудившихся в лесу туристов нам приходится все чаще. Мы рекомендуем горожанам, которые отправляются в лес, соблюдать меры безопасности и иметь с собой средства связи. Если вам не удалось выбраться из леса самостоятельно, не паникуйте, наберите короткий номер 112 и ждите помощи, - рассказали в КГКУ «Спасатель».

ИСТОЧНИК KP.RU