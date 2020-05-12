В Красноярском крае парня едва не убили топором из-за любимой девушки

12 Май 2020 2020-05-12T15:27:08+03:00

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В селе Идраинское, на юге края, молодого человека едва не убили топором. Раны 23-летний парень получил прямо на улице, по предварительным данным на него напала компания из трех человек одного с ним возраста. А причиной конфликта стала девушка потерпевшего. Очевидцы уверяют, что одному из нападавших она очень нравилась, но не отвечала взаимностью. Поэтому он и решил выяснить отношения с соперником столь радикальным способом. Сначала оскорблял потерпевшего, угрожал прострелить ему колени. А накануне собрал товарищей, вооружился топором и шилом и отправился на разборки.

Во время встречи пострадавший сумел обезвредить одного из тех, кто на него напал. Но получил удар топором по спине и несколько уколов шилом. Помешать расправе помогли местные жители, они доставили парня в больницу. Сейчас жизни молодого человека ничто не угрожает.

По факту заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», это до 2 лет лишения свободы. Однако следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, которая установит степень тяжести причиненных повреждений. Так что статья может быть заменена на более тяжкую.

ИСТОЧНИК KP.RU