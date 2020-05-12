2020-05-12T13:03:55+03:00
Общество

Абоненты Tele2 стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, определил предпочтения пользователей программы лояльности «Больше» в период самоизоляции. Вместо шопинга клиенты стали чаще выбирать электронные книги и онлайн-кинотеатры.

Tele2 составила рейтинг самых популярных предложений в период самоизоляции. Так, клиенты охотнее отдавали предпочтение развлекательным онлайн-сервисам. Участники программы использовали предложение от «ЛитРес», которое позволяет получить три электронные книги бесплатно. Не менее популярными были и онлайн-кинотеатры. Абоненты оператора выбирали подписку в подарок от сервисов Wink, «КиноПоиск HD», а также Megogo и more.tv. До периода самоизоляции предпочтения клиентов распределялись иначе – чаще они использовали начисления кешбэка за покупку товаров в онлайн-магазинах, таких как АliExpress, KupiVIP, Shein, «Дочки-Сыночки», OBI, Nike, «Кенгуру», Lacoste и других.

В период самоизоляции участники программы лояльности также стали активно использовать предложение от «Яндекс.Деньги» с возможностью зачисления 200 рублей на счет, услугу «Tele2 Платеж» и бесплатную подписку на сервис для прослушивания музыки «Звук».

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Так, в категории «Онлайн-развлечения» клиентам доступны специальные предложения от онлайн-кинотеатров Okko, Megogo, Wink и других.

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