В Красноярске заработал еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом

12 Май 2020 2020-05-12T12:06:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске начинает работу еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом. Инфекционное отделение при Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России уже готово принимать своих пациентов, оно рассчитано на 90 коек. Под него был перепрофилирован хирургический корпус на улице Коломенской. Генеральный директор ФСНКЦ ФМБА России Борис Баранкин рассказал, что в нем в круглосуточном режиме будут оказывать помощь более 60 специалистов. А уже действующий центр амбулаторной КТ-диагностики ФСНКЦ станет частью базового госпиталя в качестве приемного отделения.

На месте побывал зампредседателя правительства края Алексей Подкорытов, осмотрел палаты, оборудование, условия проживания для медиков.

Добавим, что это второй госпиталь ФМБА в Красноярске, а первый рассчитан на 60 коек и в нем оказывают помощь пульмонологи, реаниматологи-анестезиологи, инфекционисты, а также средний медперсонал – более 50 человек. Всего на территории Красноярского края работает 47 инфекционных госпиталей.

ИСТОЧНИК KP.RU