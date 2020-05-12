Под Красноярском мужчина зарезал супругу шампуром

12 Май 2020 2020-05-12T10:46:00+03:00

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Под Красноярском мужчина нанес смертельное ранение своей жене, от которого она скончалась в больнице, несмотря на все попытки врачей спасти ее. Трагедия произошла 9 мая, около 23 часов в поселке Зеледеево Емельяновского района. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии между супругами в тот вечер произошла ссора. 36-летняя женщина пыталась выяснить отношения со своим 38-летним супругом. Были ли они в состоянии алкогольного опьянения, не уточняется. Мужчина в какой-то момент схватил шампур и нанес удар жене в грудную клетку.

В настоящее время подозреваемый задержан, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщили в следкоме. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

ИСТОЧНИК KP.RU