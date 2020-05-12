ВТБ в Красноярском крае выдал кредиты бизнесу на выплату зарплаты

12 Май 2020 2020-05-12T10:29:01+03:00

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ВТБ в апреле предоставил кредиты на зарплату на сумму 187 млн рублей компаниям Красноярском крае в рамках программы государственной поддержки предприятий из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19. Льготные средства позволят бизнесу обеспечить выплату заработной платы сотрудникам в сфере общественного питания, фитнес-индустрии, торговли.

ВТБ предоставляет кредиты на выплату зарплаты юридическим лицам и ИП на срок до 12 месяцев. На первые полгода ставка составит 0% годовых, на оставшийся период – 3,5% годовых. Заемные средства выдаются наиболее пострадавшим от распространения COVID-19 отраслям из списка, утвержденного Правительством.

При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, региональный МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы. Для оформления заявки достаточно упрощенного пакета документов, рассмотрение заявки происходит за один рабочий день. Залоговое обеспечение не требуется.

Управляющий ВТБ в Красноярском крае Наталья Табаринцева прокомментировала:

«Важнейшая задача сейчас – обеспечить предприятия необходимыми финансовыми ресурсами для выплаты зарплат сотрудникам, сохранения бизнеса в этот непростой период. ВТБ оперативно предложил клиентам широкий спектр инструментов поддержки, как государственных, так и собственных. Количество реализованных сделок увеличивается каждый день».

Для того чтобы подать заявку, клиенту достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ВТБ для предпринимателей.