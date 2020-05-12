В хирургии ачинской больницы сняли карантин по коронавирусу
Хирургию ачинской межрайонной больницы открыли после карантина по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Корпус, в котором было примерно 200 человек (весь медперсонал и пациенты) закрыли на карантин в начале мая. Появились сведения, что у кого-то из сотрудников выявлен СOVID-19. Поэтому всех тех, кто находился в отделении, оставили жить в больнице до окончания карантина. Все они сдали тесты.
Недавно были получены результаты анализов (уже повторные). У всех они оказались отрицательными, пояснили в Роспотребнадзоре. Так что пациенты и медики смогут отправиться домой.
Напомним, по данным на утро 12 мая, в Красноярске и крае заразился коронавирусом 1201 человек. 285 пациентов вылечили врачи, 15 человек погибли. География распространения СOVID-19 – 42 города и района региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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