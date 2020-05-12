2020-05-12T08:42:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Два новых КПП развернуты в Красноярском крае

Рассказываем, где именно
Ася ЖУКОВА
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Два новых КПП развернуты в Красноярском крае.Два новых КПП развернуты в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Еще два контрольно-пропускных пункта полиции открыли в Красноярском крае. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, посты развернуты в Северо-Енисейском районе. А именно – в поселках Брянка и Викторовка. Причина – сложная эпидемобстановка, сложившаяся на территории.

На постах посменно работают медики и сотрудники полиции. Здесь проверяют документы, удостоверяющие личность и проживание на территории. Уточняют причины выезда или въезда, маршруты движения. А медики измеряют температуру у водителей и пассажиров автомобилей.

Напоминаем, полицейские призывают жителей края соблюдать режим самоизоляции. И не покидать пределы городов и поселков без причин, обозначенных в указе губернатора Красноярского края.

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По данным краевого Роспотребнадзора на 9 мая в Северо-Енисейском районе зафиксировано 89 случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки – 82 случая. Среди них есть и сотрудники компании «Полюс». Состояние заболевших удовлетворительное, они находятся в изоляции и не представляют опасности для окружающих. Сейчас на месте работают эпидемиологи, проводят полный комплекс противоэпидемиологических мероприятий.

В пресс-службе компании дали официальный комментарий о том, что происходит сейчас на предприятии и в рабочем поселке (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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