12 Май 2020 2020-05-12T06:49:28+03:00

В Красноярске возвращают штрафы за езду по выделенным полосам Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске возвращаются штрафы за езду по выделенным полосам. Начиная с сегодняшнего дня, 12 мая, крайние правые полосы вновь вернули в исключительное пользование пассажирским автобусам, лицензированным такси и автомобилям спецслужб. Об этом сообщает ГИБДД города. Напомним, что штрафы временно отменили с начала апреля, когда был введен режим нерабочего времени и количество автомобильного транспорта на дорогах Красноярска резко сократилось. Сейчас ограничительные меры снимаются, в город возвращается прежний порядок.

Добавим, что разрешение ездить по выделенным линиям остается в выходные дни, как и было ранее

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ИСТОЧНИК KP.RU