2020-05-12T06:15:32+03:00
Общество

Жителей Красноярска массово атакуют клещи

За неделю – 653 человека
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жителей Красноярска массово атакуют клещиЖителей Красноярска массово атакуют клещиФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Красноярска массово атакуют клещи. Региональное управление Роспотребнадзора сообщает: за период с 1 по 4 мая включительно в медицинские учреждения обратились 653 человека с жалобами на присасывание клещей. В том числе 173 ребенка. А всего с начала сезона пострадали 1245 человек, в том числе 386 детей. Чаще всего контакты населения происходили в микрорайонах Ветлужанка, Академгородок, Покровский, Удачный, в окрестностях станций Бугач, Базаиха, Плодово-ягодной, Торгашино, Кузнецово, Николаевской сопки, реки Базаиха, нацпарка «Столбы». Количество клещей – 25 на квадратный километр – говорит об их высокой активности.

Статистика по краю: за 4 дня мая пострадали 1700 человек, из них 439 детей. А всего с начала сезона – 3681 случая присасывания клещей, в том числе 1 042 случая среди детей. География контактов населения с клещами – 51 территория. Чаще всего: в Дивногорске, Шарыпово, Лесосибирске, Енисейске, Канске, в Нижнеингашском, Иланском, Курагинском, Мотыгинском, Шушенском, Ермаковском, Пировском, Манском и Емельяновском районах.

В Красноярском крае функционируют пункты приема клещей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

ИСТОЧНИК KP.RU

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