В Красноярск спецрейсом доставили 49 туристов из Индонезии

12 Май 2020 2020-05-12T05:50:11+03:00

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В Красноярск специальным рейсом доставили 49 туристов из Индонезии. Это произошло накануне, 11 мая, в 22:45 по местному времени. Сначала самолетом туристов вывезли с Бали в Новосибирск, затем отсортировали по регионам. За жителями Красноярского края из аэропорта Черемшанка по поручению губернатора Александра Усса направили Ан-24.

Все 49 человек благополучно приземлились дома, это 44 взрослых и 5 детей. Об этом сообщил министр транспорта края Константин Димитров. Пассажиры были направлены в режим самоизоляции: жители краевого центра – по домам, жители других городов и районов в обсерватор.

Напомним, что 27 апреля таким же способом, через Новосибирск, вернулись в Красноярск 30 туристов из Вьетнама. 15 мая ожидается возвращение партии туристов, застрявших из-за коронавируса в Индии. Сначала их вывезут из Гоа в Красноярск, затем, кого нужно, дальше – в Москву и Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU