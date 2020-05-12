12 Май 2020 2020-05-12T05:12:58+03:00

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В Туве при пожаре погибли 4 человека. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе республиканского следственного комитета. Трагедия произошла днем 10 мая в 9 километрах от Кызыла, на территории дачного поселка «Вивилинский затон». Сначала в пожарную службу поступил звонок, что в дачном поселке горит жилой дом. Когда огонь потушили, на пепелище нашли останки погибших. Тут же сообщили правоохранителям. Следственный комитет начал проверку.

Предварительно уже установлено, что погибшие – это супружеская пара, владельцы дачи, и их гости. Вместе они употребляли спиртные напитки, видимо, уснули. Что именно стало причиной пожара, выясняют пожарные дознаватели. Есть предварительная версия: неосторожное общение с огнем. Для точного установления личности погибших тела отправили на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU