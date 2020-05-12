Жительница Красноярского края потеряла 100 тысяч рублей при оформлении онлайн-кредита

12 Май 2020 2020-05-12T04:29:06+03:00

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Жительница Енисейского района потеряла более 100 тысяч рублей, когда пыталась оформить онлайн-кредит. Причем брать деньги в долг у кредитной организации она изначально не собиралась. Но когда ей позвонил некий сотрудник банка и предложил очень выгодные условия, женщина не смогла устоять перед соблазном. Еще бы – взять 110 тысяч рублей, проценты – мизерные, длительная отсрочка. Нужно-то всего было продиктовать реквизиты карты, на которую сотрудник банка готов был перечислить деньги здесь и сейчас.

Женщина потеряла бдительность, продиктовала и номер карты, и три цифры на обратной стороне. Однако вместо заветной смс-ки о том, что ей зачислены деньги, потерпевшая получила другую – о списании всех ее накоплений.

Сейчас с этой историей разбирается полиция. Мошеннику грозит до 3 лет лишения свободы. А граждан в очередной раз предупреждают: опасайтесь телефонных звонков от различных сотрудников банков, особенно если они интересуются вашей банковской картой.

ИСТОЧНИК KP.RU