12 Май 2020 2020-05-12T04:16:26+03:00

В Красноярске в мае изменится схема движения на Республики, Водопьянова и Шелковой Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске до конца мая изменится схема движения на трех участках дорог. Причины разные. Например, на улице Республики будет запрещена остановка и стоянка транспорта в районе домов 33 – 39 около перекрестка с улицей Обороны. Решение запретить остановку и стоянку транспорта на этом участке приняли из-за продавцов, которые разворачивают там несанкционированную торговлю. А это создает опасные ситуации на дороге. Запрет вступает в силу с 18 мая.

С 20 мая изменится дорожное движение на Водопьянова в районе домов 16 и 24д. Причина – для повышения безопасности дорожного движения и предотвращения заторовых ситуаций. Там установят знаки «Остановка запрещена» и таблички «Зона действия» и «Работает эвакуатор».

Наконец, с 31 мая запретят остановку и стоянку транспорта на четной стороне улицы Шелковой и нечетной стороне переулка Якорного. Таким образом должна увеличиться пропускная способность улиц. А еще дороги станут доступнее для уборочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU