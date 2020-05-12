2020-05-12T04:16:26+03:00
Общество

В Красноярске в мае изменится схема движения на Республики, Водопьянова и Шелковой

Причины на каждом участке разные
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в мае изменится схема движения на Республики, Водопьянова и ШелковойВ Красноярске в мае изменится схема движения на Республики, Водопьянова и ШелковойФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске до конца мая изменится схема движения на трех участках дорог. Причины разные. Например, на улице Республики будет запрещена остановка и стоянка транспорта в районе домов 33 – 39 около перекрестка с улицей Обороны. Решение запретить остановку и стоянку транспорта на этом участке приняли из-за продавцов, которые разворачивают там несанкционированную торговлю. А это создает опасные ситуации на дороге. Запрет вступает в силу с 18 мая.

С 20 мая изменится дорожное движение на Водопьянова в районе домов 16 и 24д. Причина – для повышения безопасности дорожного движения и предотвращения заторовых ситуаций. Там установят знаки «Остановка запрещена» и таблички «Зона действия» и «Работает эвакуатор».

Наконец, с 31 мая запретят остановку и стоянку транспорта на четной стороне улицы Шелковой и нечетной стороне переулка Якорного. Таким образом должна увеличиться пропускная способность улиц. А еще дороги станут доступнее для уборочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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