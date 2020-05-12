2020-05-12T04:04:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Туве коронавирус нашли у беременной женщины и 9-месячного ребенка

Всего диагноз COVID-19 подтвердили у 115 жителей республики
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве коронавирус нашли у беременной женщины и 9-месячного ребенкаВ Туве коронавирус нашли у беременной женщины и 9-месячного ребенкаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве коронавирус нашли у беременной женщины и 9-месячного ребенка, сообщает пресс-служба правительства республики. А всего диагноз COVID-19 подтвердили у 115 жителей региона. Из них у 27 человек – осложнение в виде пневмонии, будущая мама и ребенок – как раз в их числе. 8 человек помещены в реанимацию, состояние 4-х оценивается как тяжелое.

Резкий рост количества заболевших случился за последние три дня, после того, как пациентов с инфекцией выявили рынке «Элбек», автобазе и в Республиканской больнице № 1.

Коронавирус выявили почти у каждого пятого жителя Тувы, кто обращался за различной медицинской помощью. Сегодня в обсерваторах республики под наблюдением находятся 166 человек. Через стационары с начала эпидемии в регионе прошли 313 человек, выписаны – 162. Всего в регионе провели 16 967 лабораторных исследований. Ситуация лежит на контроле правительства Тувы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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