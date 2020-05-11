На 85-м году умер экс-директор Красмаша Виктор Гупалов

11 Май 2020 2020-05-11T15:55:29+03:00

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В Красноярске 10 мая на 85-м году жизни скончался экс-директор Красмаша Виктор Кириллович Гупалов. Он возглавлял одно из градообразующих предприятий Красноярска на протяжении 30 лет. Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования родным и близким Виктора Гупалова.

Вклад Виктора Гупалова в жизнь Красноярска неоценим - он не только сумел сохранить производство в тяжелое время 90-х, но и всячески поддерживал другие, важные для города и края направления жизни - при поддержке Гупалова строились лагеря отдыха для детей и работников, развивался в регионе хоккей с мячом. Все это было по достоинству оценено красноярцами, и Виктор Кириллович стал почетным жителем города.

- Виктор Кириллович Гупалов – легендарный руководитель, настоящий патриот, вся жизнь которого была посвящена служению Отчизне, - говорится в некрологе на официальном портале правительства Красноярского края.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает глубокие соболезнования семье Виктора Гупалова.

ИСТОЧНИК KP.RU