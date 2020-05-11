Коронавирус в Красноярске: режим самоизоляции продлен до 31 мая

11 Май 2020 2020-05-11T12:43:26+03:00

В ряде территорий указом губернатора он снят, а в Северо-Енисейском - ужесточен

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Сразу несколько важнейших решений вступили в силу на территории Красноярского края в понедельник, 1 мая, сообщает пресс-служба правительства региона. Главное - на территории края и краевого центра режим самоизоляции продлен до 31 мая - на этот период остаются в силе приостановка работы некоторых предприятий, массовые мероприятия. До 1 июля в крае не будут работать детские летние лагеря.

Тем не менее в ряде территорий режим самоизоляции все-таки отменили. Речь о муниципалитетах Енисейского, Шарыповского, Назаровского и Казачинского района. Весь список - на сайте правительства. Данное решение, поясняют власти, связано с отсутствием случаев заражения в данных муниципалитетах и обращением их глав. Естественно, они применяются после консультации и с учетом позиции Роспотребнадзора.

А в Северо-Енисейском районе края, наоборот, ввели дополнительные меры по противодействию распространению COVID-19. Это связано с неблагополучной ситуацией на предприятии «Плюс Красноярск», сотрудники которого массово заразились коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU