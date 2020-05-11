2020-05-11T12:19:50+03:00
Происшествия

В Красноярске защита Анатолия Быкова обжаловала арест бизнесмена

Адвокат предпринимателя направил апелляцию в суд
Анна СНЕГИРЕВА
Поделиться:
Арест Анатолия БыковаАрест Анатолия БыковаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Суд Свердловского района Красноярска несколько дней назад отправил в СИЗО на 1 месяц 26 суток предпринимателя Анатолия Быкова. Напомним, бизнесмена подозревают в организации двойного убийства, которое произошло еще в 1994 году. СК возбудил уголовное дело. В понедельник, 11 мая стало известно, что адвокат предпринимателя Алексей Прохоров обжаловал его арест, направив в суд апелляционную жалобу.

По версии следствия, 26 лет назад Анатолий Быков, будучи лидером преступной группы, организовал убийство своего партнера Александра Наумова и его друга Кирилла Войтенко. Причиной якобы стал конфликт с Наумовым, которому не понравилось, как авторитет делит деньги между братками.

Задержали Быкова 7 мая. В его домах в Красноярске и Крыму прошли обыски. После суда по выбору меры пресечения Быков заявил, что уголовное дело против него сфабриковано. Теперь защита подала апелляционную жалобу. Также после задержания Быкова в Красноярске прошла серия митингов - за его арест и против него.

Напомним, что по ходатайству следствия Анатолий Быков останется под стражей до 8 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После ареста Анатолия Быкова в Красноярске прошли митинги

В воскресенье, 10 мая, в Красноярске прошли сразу два митинга – в поддержку и против Анатолия Быкова. Об этом сообщил в своем фейсбуке Владимир Владимиров.

Напомним, 7 мая экс-политик, бизнесмен, меценат и криминальный авторитет 90-х, которому приписывают два десятка убийств, был задержан по подозрению в организации расстрела двух человек в 94-м году. На следующий день Свердловский районный суд избрал меру пресения – месяц и 26 дней в СИЗО (подробности).

Задержание Анатолия Быкова: биография «Толи Быка» и хроника криминальных войн в Красноярске

Только появившись, новость про арест красноярского экс-депутата взлетела на верхние строки федеральных новостей. Анатолия Быкова знают, пожалуй, всей стране, но под разными именами: «Петрович», «Толя-бык», «Бык». (Подробности).

В Красноярске задержан известный политик и бизнесмен Анатолий Быков. Его подозревают в убийстве 26-летней давности

У ворот одного из особняков в «Соснах» стоят люди в масках и с автоматами. При виде проезжающих машин всем своим видом показывают, что останавливаться здесь не желательно. Внутри работает опергруппа, проводятся обыски (Подробности)

СК опубликовал видео задержания Анатолия Быкова, подозреваемого в организации заказных убийств. Политика подозревают в устранении двух человек [видео]

На видео от следственного комитета - черный минивэн Toyota Voxy… Двое бойцов СОБРа и несколько в штатском (все в масках) выводят человека. Его лицо знакомо любому красноярцу (и не только). Сегодня, 7 мая, арестован экс-депутат Заксобрания края Анатолий Быков. Его подозревают в организации двойного убийства в 1994 году, сообщили в пресс-службе следственного комитета России. А спустя некоторое время появилось видео от СК (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 85-м году умер экс-директор Красмаша Виктор Гупалов
Коронавирус в Красноярске: режим самоизоляции продлен до 31 мая
В Красноярске защита Анатолия Быкова обжаловала арест бизнесмена
Коронавирус в Красноярске: за сутки заразились и заболели еще 58 человек
В Красноярском крае за сутки схватили двух поджигателей леса
Коронавирус в Красноярске: демонтируют КПП на въездах в неблагополучные по COVID-19 города
Жителю Железногорска грозит 5 лет колонии за 15 ведер рыбы разных пород
Хотите жить в... рулоне? В Красноярске продают дом-рулон за 20 миллионов рублей
«Испугалась, как ребенок»: в Красноярске хозяйка ищет убежавшую после пожара таксу
«Обрушилась крыша – кругом искры»: в Красноярске случился большой пожар
После ареста Анатолия Быкова в Красноярске прошли митинги
Эвакуированных из Индии туристов спецбортом доставят в Красноярск
Красноярцев предупредили о пробках на дивногорской трассе из-за опасной скалы
«Привязали к забору и ушли»: преданный хозяевами пес несколько часов охранял сумку с последними пожитками из дома
Отключение горячей воды в Красноярске летом 2020 года перенесли из-за коронавируса
Жара под +30 пришла в Красноярск
В домах красноярцев отключили отопление
«Какой ценой досталось счастье – помните»: красноярцы зажгли фонарики Победы
Коронавирус в Хакасии: количество зараженных – 403 человека
Скандальный красноярский экс-дилер «Тойоты» теперь занимается лечением коронавируса в Подмосковье
В Красноярске неизвестный подделал документы ради опекунских пособий на детей