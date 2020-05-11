В Красноярске защита Анатолия Быкова обжаловала арест бизнесмена

11 Май 2020 2020-05-11T12:19:50+03:00

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Суд Свердловского района Красноярска несколько дней назад отправил в СИЗО на 1 месяц 26 суток предпринимателя Анатолия Быкова. Напомним, бизнесмена подозревают в организации двойного убийства, которое произошло еще в 1994 году. СК возбудил уголовное дело. В понедельник, 11 мая стало известно, что адвокат предпринимателя Алексей Прохоров обжаловал его арест, направив в суд апелляционную жалобу.

По версии следствия, 26 лет назад Анатолий Быков, будучи лидером преступной группы, организовал убийство своего партнера Александра Наумова и его друга Кирилла Войтенко. Причиной якобы стал конфликт с Наумовым, которому не понравилось, как авторитет делит деньги между братками.

Задержали Быкова 7 мая. В его домах в Красноярске и Крыму прошли обыски. После суда по выбору меры пресечения Быков заявил, что уголовное дело против него сфабриковано. Теперь защита подала апелляционную жалобу. Также после задержания Быкова в Красноярске прошла серия митингов - за его арест и против него.

Напомним, что по ходатайству следствия Анатолий Быков останется под стражей до 8 мая.

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В воскресенье, 10 мая, в Красноярске прошли сразу два митинга – в поддержку и против Анатолия Быкова. Об этом сообщил в своем фейсбуке Владимир Владимиров.

Напомним, 7 мая экс-политик, бизнесмен, меценат и криминальный авторитет 90-х, которому приписывают два десятка убийств, был задержан по подозрению в организации расстрела двух человек в 94-м году. На следующий день Свердловский районный суд избрал меру пресения – месяц и 26 дней в СИЗО (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU