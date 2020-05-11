Коронавирус в Красноярске: за сутки заразились и заболели еще 58 человек

11 Май 2020 2020-05-11T11:54:17+03:00

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Продолжает увеличиваться количество зараженных COVID-19 в Красноярском крае. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 58 человек и достигло 1 201 пациента. У некоторых - в легкой форме. За последние сутки количество выздоровевших пополнилось на одного человека. Количество умерших, к сожалению, также изменилось - 15 человек (+1 за сутки).

Новая коронавирусная инфекция распространилась в 42 городах и районах края. Темп прироста за сутки составляет 5,1%. Из 58 новых случаев заражения COVID-19:

- 26 в Красноярске;

- 17 в Норильске;

- по 2 в Уярском, Шушенском, ЭМР и Канске

- и по одному случаю в Дивногорске, Назарово, Северо-Енисейском, Балахтинском, Богучанском, Березовском и Курагинском районах.

Под медицинским наблюдением на дому – 1370 человек (+62 за сутки). Снято 100 человек за сутки.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU