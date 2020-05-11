За сутки схватили двух поджигателей лев в разных районах Красноярского края

11 Май 2020 2020-05-11T11:36:52+03:00

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Пожароопасный сезон в разгаре - уже горят и леса. Полиция только за сутки задержала к сразу двух поджигателей - в Уярском и Дзержинском районе, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю Один из мужчин орудовал между Николаевкой и Кураем - посреди поля жег волки соломы, другой - в нескольких километрах от Уяра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/778433" frameborder="0"></iframe> Поджоги леса_Красноярский край.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В Уярском районе также установлен факт поджога леса. При этом поджигатель задержан лично начальником МО МВД России «Уярский» во время того, как поджигал траву на поле, расположенном в трех километрах от Уяр. Площадь возгорания 200 квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке полиции. - У ранее судимого злоумышленника изъята канистра с дизельным топливом, факел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/778435" frameborder="0"></iframe> Задержали поджигателя.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

И если в первом случае поджигатель отделался административным штрафом, во втором - мужчине грозит уголовное дело, сейчас дознаватели МЧС проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU