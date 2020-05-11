За сутки схватили двух поджигателей лев в разных районах Красноярского края
Пожароопасный сезон в разгаре - уже горят и леса. Полиция только за сутки задержала к сразу двух поджигателей - в Уярском и Дзержинском районе, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю Один из мужчин орудовал между Николаевкой и Кураем - посреди поля жег волки соломы, другой - в нескольких километрах от Уяра.
Поджоги леса_Красноярский край.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю
- В Уярском районе также установлен факт поджога леса. При этом поджигатель задержан лично начальником МО МВД России «Уярский» во время того, как поджигал траву на поле, расположенном в трех километрах от Уяр. Площадь возгорания 200 квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке полиции. - У ранее судимого злоумышленника изъята канистра с дизельным топливом, факел.
Задержали поджигателя.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю
И если в первом случае поджигатель отделался административным штрафом, во втором - мужчине грозит уголовное дело, сейчас дознаватели МЧС проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU