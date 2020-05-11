2020-05-11T08:08:01+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске: демонтируют КПП на въездах в неблагополучные по COVID-19 города

6 из 13 действующих на территории края пропускных пунктов убрали
Анна СНЕГИРЕВА
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В Красноярском крае действовало 13 постов ДПСВ Красноярском крае действовало 13 постов ДПСФото: Мария ЛЕНЦ
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Минтранс Красноярского края распорядился о ликвидации части расположенных на въездах в неблагополучный по коронавирусу города КПП. Соответствующий документ имеется на официальном портале правительства края и вступил в законную силу. Из 13 действующих в регионе контрольно-пропускных пунктов решено ликвидировать 6.

КПП уберут на следующих участках дорог:

- 75 км дороги «Саяны» в районе кольцевой развязки с дорогой Курагино — Тагашет;

- 68 км дороги «Саяны» на пересечении с дорогой Курагино — Средняя Салба;

- 147 км дороги «Саяны» в районе пересечения с подъездом к Краснокаменску;

- 5 км дороги Курагино — Черемшанка в районе остановки «Рощинский»;

- 318 км дороги КрасноярскЕнисейск в районе примыкания ул. Заречной деревни Прутовой);

- 10 км дороги Енисейск — Пировское в районе примыкания дороги Енисейск — Баженово.

Остальные посты функционируют в штатном режиме - на них у водителей проверяют температуру и все необходимые документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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