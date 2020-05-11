Коронавирус в Красноярске: демонтируют КПП на въездах в неблагополучные по COVID-19 города
Минтранс Красноярского края распорядился о ликвидации части расположенных на въездах в неблагополучный по коронавирусу города КПП. Соответствующий документ имеется на официальном портале правительства края и вступил в законную силу. Из 13 действующих в регионе контрольно-пропускных пунктов решено ликвидировать 6.
КПП уберут на следующих участках дорог:
- 75 км дороги «Саяны» в районе кольцевой развязки с дорогой Курагино — Тагашет;
- 68 км дороги «Саяны» на пересечении с дорогой Курагино — Средняя Салба;
- 147 км дороги «Саяны» в районе пересечения с подъездом к Краснокаменску;
- 5 км дороги Курагино — Черемшанка в районе остановки «Рощинский»;
- 318 км дороги Красноярск — Енисейск в районе примыкания ул. Заречной деревни Прутовой);
- 10 км дороги Енисейск — Пировское в районе примыкания дороги Енисейск — Баженово.
Остальные посты функционируют в штатном режиме - на них у водителей проверяют температуру и все необходимые документы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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