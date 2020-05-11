Жителю Железногорска грозит 5 лет колонии за 15 ведер рыбы разных пород

11 Май 2020 2020-05-11T06:16:57+03:00

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Сети с подъемником и 15 ведер рыбы обнаружили полицейские в автомобиле 44-летнего жителя Железногорска во время операции «Путина-2020», сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Документов никаких и разрешений на отлов рыбы у мужчины не нашлось. А вот груз (1,5 тысячи рыб породы щука, елец, хариус, ленок) тянет на 250 тысяч рублей ущерба. Говорит, выловил неподалеку от Большого Балчуга в Енисее.

- Водитель автомобиля пояснил полицейским, что осуществил вылов для собственных нужд. Всего в ходе досмотра транспортного средства было обнаружено 1525 экземпляров рыбы, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка МВД.

Естественно, на браконьера возбудили уголовное дело по ч.3 ст.256 УК России (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU