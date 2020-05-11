Хотите жить в... рулоне? В Красноярске продают дом-рулон за 20 миллионов рублей

11 Май 2020 2020-05-11T05:28:30+03:00

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Хотели бы жить в… рулоне? Можно устроить, если найдется 20 миллионов рублей. Именно по такой цене выставлен на продажу дом-рулон в поселке Удачный (Октябрьский район), сообщает «Деловой квартал».

Дом особенно хорош для семейной пары Фото: авито

Из благ – свой выход к Енисею, парочка санузлов, винный погреб (не понятно – пустой или нет), навес на 6 машин и тишина вокруг. До Успенского монастыря, кстати, рукой подать – благодать, в общем.

ранее дом пытались сдать Фото: Авито

Ранее чудо хай-тека сдавалось в аренду – не посуточно и недельно для шумных вечеринок и компаний, а основательно, на длительный срок по… 99 тысяч рублей в месяц, ну и коммуналка – 25 тысяч рублей.

необычный дом Фото: Авито

Искали семейную пару, можно с малышом – на территории около рулона даже детская площадка имеется. То ли арендаторов не нашлось, то ли кризис ударил по полной программе – в общем, хозяева свой рулон продают. Налетай, народ!

ИСТОЧНИК KP.RU