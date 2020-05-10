2020-05-10T14:15:28+03:00
Происшествия

«Испугалась, как ребенок»: в Красноярске хозяйка ищет убежавшую после пожара таксу

Малышка Адель не выживет на улице [фото]
Ася ЖУКОВА
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«Испугалась, как ребенок»: в Красноярске хозяйка ищет убежавшую после пожара таксу. Фото: Галина ИВАНОВА.«Испугалась, как ребенок»: в Красноярске хозяйка ищет убежавшую после пожара таксу. Фото: Галина ИВАНОВА.
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Испуганные глаза, мордочка вся в копоти… Той-такса по кличке Адель пропала после пожара в Красноярске, сейчас ее ищет хозяйка.

- Я не могу ни есть, ни спать, - призналась Галина в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Красноярск». – Все думаю, как она там? Собачка маленькая, совсем домашняя. На улице гулять не умеет, ходила дома в лоточек.

Вчера вечером, 9 мая, у нас случилась беда – утечка газа на кухне. Помещение выгорело. У меня две собаки – пудель и такса. Пуделя я успела вынести на руках. А таксу, мою Адель, ей три года, из квартиры эвакуировали пожарные. В суматохе просто выпустили во дворе. И она от ужаса и шока убежала. Перепугалась, как ребенок. Я пыталась догнать, но не сумела, в последний раз видела ее на Семафорной,249. Собака побежала в сторону гаражей и ЖД.

КОНКРЕТНО

Девушка просит: если вы увидите ее питомицу, удержите ее. В руки к чужому человеку собака пойдет вряд ли, только если будет очень голодна. К тоже Адель надышалась гарью, ей может быть нехорошо. Можно заговорить с ней, позвать по имени или назвать имя хозяйки – Галя (она его знает). Можно попробовать дать воды или корма. И сразу же звоните владелице.

- Вознаграждение будет обязательно. Вы понимаете, для нас она - член семьи, это не преувеличение. Помогите! Я плачу и молюсь, чтобы моя девочка нашлась, - говорит Галина. - Если приютите ее, звоните мне в любое время дня и ночи!

Вот номер хозяйки - 8 983-164-20-71 (Галина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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