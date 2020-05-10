2020-05-10T10:59:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Эвакуированных из Индии туристов спецбортом доставят в Красноярск

Рейс намечен на 15 мая
Ася ЖУКОВА
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Эвакуированных из Индии туристов спецбортом доставят в Красноярск.Эвакуированных из Индии туристов спецбортом доставят в Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Еще одна партия туристов из-за границы вернется в Красноярск. На 15 мая намечен очередной вывозной рейс, на этот раз из Индии, сообщает интернет-ресурс Госуслуги: Индия – РФ.

Напомним, все это люди, которые застряли в чужой стране из-за пандемии коронавируса. Рейс, о котором идет речь, доставит пассажиров из Гоа в Красноярск, а затем в Екатеринбург и Москву. Вылет запланирован на 14.30.

- Перелет возможен только граждан России, которые проживают в Красноярском крае, Туве, Хакасии (и еще 33 краях, областях и республиках), - уточняет ресурс.

Зарегистрироваться на рейс можно на сайте госуслуги. Количество места на спецборту ограничено. Списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации на госуслугах. Отметим, все вернувшиеся из-за рубежа отправятся на самоизоляцию на 14 дней.

ВАЖНО

Если у вас был билет на рейс российской авиакомпании, и вы его не сдали, перед перелетом нужно обратиться в авиакомпанию «Россия» с просьбой произвести взаимозачет. Тогда полет будет бесплатным. В остальных случаях за билеты придется заплатить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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